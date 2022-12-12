Оплеухина (Колганова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
09.10.1833 ст.
Бракосочетание
31.01.1849 ст.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Георгиевна
Отец ребёнка: Ширяев Георгий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ширяев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Ширяев Георгий Тимофеевич
Смерть
После 1864