Оплеухина (Колганова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оплеухина (Колганова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Колганов Василий Михайлович

Мать: Колганова Гликерия Тимофеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
09.10.1833 ст.

Муж: Оплеухин Никифор Васильевич

Бракосочетание
31.01.1849 ст.

Муж: Ширяев Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Георгиевна

Отец ребёнка: Ширяев Георгий Тимофеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ширяев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Ширяев Георгий Тимофеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
После 1864
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