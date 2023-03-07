Пуговкина Аксинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1821 ст.
ф.2132-оп.1-д.150 106 стр.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пуговкин Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Пуговкин Иван Пименович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пуговкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Пуговкин Иван Пименович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пуговкин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Пуговкин Иван Пименович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Пуговкин Иван Пименович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно