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Пуговкина Аксинья Васильевна

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

19.01.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1821 ст.

Отец: Колганов Василий Михайлович

Мать: Колганова Гликерия Тимофеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.150 106 стр.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пуговкин Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Пуговкин Иван Пименович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пуговкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Пуговкин Иван Пименович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пуговкин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Пуговкин Иван Пименович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Пуговкин Иван Пименович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Иван Пименович

Смерть
Неизвестно
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