Колганов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Оплеухина (Колганова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.01.1821 ст.
Дочь: Пуговкина Аксинья Васильевна
Мать ребёнка: Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна
ф.2132-оп.1-д.150 106 стр.
Смерть
1835