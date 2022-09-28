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Колганов Василий Михайлович

Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1780

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Оплеухина (Колганова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.01.1821 ст.

Дочь: Пуговкина Аксинья Васильевна

Мать ребёнка: Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.150 106 стр.
Смерть
1835

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