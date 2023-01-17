Пуговкин Иван Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуговкин Иван Пименович

Пуговкин Иван Пименович

avatar

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Мать: Пуговкина Ефимия Кузьминична

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пуговкин Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Пуговкина Аксинья Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пуговкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Пуговкина Аксинья Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пуговкин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Пуговкина Аксинья Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Пуговкина Аксинья Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуговкина Аксинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close