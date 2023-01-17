Пуговкин Иван Пименович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пуговкин Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Пуговкина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пуговкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Пуговкина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пуговкин Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Пуговкина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Пуговкина Аксинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно