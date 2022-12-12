Пуговкина Ефимия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина Ефимия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1829

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1809 ст.

Сын: Пуговкин Петр Пименович

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1022a 35об-36 Отдан в рекруты в 1834г.
Рождение ребёнка
02.07.1812 ст.

Сын: Пуговкин Афонасий Пименович

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
отдан в рекуруты в 1835 г.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Пуговкин Иван Пименович

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
01.06.1820 ст.

Сын: Пуговкин Никифор Пименович

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.150 103об-103а
Рождение ребёнка
12.01.1825 ст.

Дочь: Татьяна Пименовна

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1248 880об-881
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Смерть
До 1829
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