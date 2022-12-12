Пуговкина Ефимия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1809 ст.
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
ф.203-оп.745-д.1022a 35об-36 Отдан в рекруты в 1834г.
Рождение ребёнка
02.07.1812 ст.
Сын: Пуговкин Афонасий Пименович
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
отдан в рекуруты в 1835 г.
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.06.1820 ст.
Сын: Пуговкин Никифор Пименович
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
ф.2132-оп.1-д.150 103об-103а
Рождение ребёнка
12.01.1825 ст.
Дочь: Татьяна Пименовна
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
ф.203-оп.745-д.1248 880об-881
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1829