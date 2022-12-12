Пуговкина Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1767

Сын: Пуговкин Адриан Тимофеевич

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Сахарцова Мавра Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Колганова Гликерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1784

Сын: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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