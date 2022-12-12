Пуговкина Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Пуговкин Адриан Тимофеевич
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Сахарцова Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Колганова Гликерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Пуговкин Пимен Тимофеевич
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно