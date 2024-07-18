Сташкевич Феодор Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1867
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Сташкевич Антон Федорович
Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова
Рождение ребёнка
28.06.1898
Сын: Сташкевич Никанор Федорович
Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Сташкевич) Ольга Федорова
Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова
Рождение ребёнка
18.08.1915
Сын: Сташкевич Николай Федорович
Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова
Смерть
Неизвестно