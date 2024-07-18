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Сташкевич Феодор Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1867

Отец: Сташкевич Симеон Фомин

Мать: (Сташкевич) Феодосия Ильина

Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Сташкевич Антон Федорович

Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова

Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Сташкевич Никанор Федорович

Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Сташкевич) Ольга Федорова

Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сташкевич Петр Федоров

Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова

Рождение ребёнка
18.08.1915

Сын: Сташкевич Николай Федорович

Мать ребёнка: (Сташкевич) Елена Иулианова

Смерть
Неизвестно

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