Сташкевич Антон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1892
Дата смерти21.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Малькевич Сташкевич) Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
08.01.1922
Дочь: (Сташкевич Малькевич) Зоя Антоновна
Мать ребёнка: (Малькевич Сташкевич) Ольга Иосифовна
Смерть
21.02.1938