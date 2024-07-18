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Сташкевич Антон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1892

Дата смерти

21.02.1938

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1892

Отец: Сташкевич Феодор Симеонов

Мать: (Сташкевич) Елена Иулианова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Малькевич Сташкевич) Ольга Иосифовна

Рождение ребёнка
08.01.1922

Дочь: (Сташкевич Малькевич) Зоя Антоновна

Мать ребёнка: (Малькевич Сташкевич) Ольга Иосифовна

Смерть
21.02.1938

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