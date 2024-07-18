Сташкевич Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1915
Дата смерти18.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1915
Рождение ребёнка
05.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.08.1962