Сташкевич Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1915

Дата смерти

18.08.1962

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1915

Отец: Сташкевич Феодор Симеонов

Мать: (Сташкевич) Елена Иулианова

Рождение ребёнка
05.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.08.1962

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