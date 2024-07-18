(Сташкевич) Елена Иулианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Елена Иулианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Сташкевич Антон Федорович

Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов

Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Сташкевич Никанор Федорович

Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Сташкевич) Ольга Федорова

Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сташкевич Петр Федоров

Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов

Рождение ребёнка
18.08.1915

Сын: Сташкевич Николай Федорович

Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов

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