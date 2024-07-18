(Сташкевич) Елена Иулианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Сташкевич Антон Федорович
Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов
Рождение ребёнка
28.06.1898
Сын: Сташкевич Никанор Федорович
Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Сташкевич) Ольга Федорова
Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов
Рождение ребёнка
18.08.1915
Сын: Сташкевич Николай Федорович
Отец ребёнка: Сташкевич Феодор Симеонов