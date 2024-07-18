(Сташкевич) Феодосия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сташкевич) Мария Симеонова
Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин
Рождение ребёнка
01.08.1860
Сын: Сташкевич Маркелл Симеонов
Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин
Рождение ребёнка
17.03.1862
Сын: Сташкевич Алексей Симеонов
Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин
Рождение ребёнка
27.12.1867
Сын: Сташкевич Феодор Симеонов
Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Сташкевич) Елисавета Симеонова
Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сташкевич Феодот Симеонов
Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин