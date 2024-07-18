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(Сташкевич) Феодосия Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сташкевич) Мария Симеонова

Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин

Рождение ребёнка
01.08.1860

Сын: Сташкевич Маркелл Симеонов

Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин

Рождение ребёнка
17.03.1862

Сын: Сташкевич Алексей Симеонов

Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин

Рождение ребёнка
27.12.1867

Сын: Сташкевич Феодор Симеонов

Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Сташкевич) Елисавета Симеонова

Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин

Рождение ребёнка
1873

Сын: Сташкевич Феодот Симеонов

Отец ребёнка: Сташкевич Симеон Фомин

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