Полковников Матвей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолковников Матвей Николаевич

Полковников Матвей Николаевич

Место рождения

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

14.11.1882 ст.

Дата смерти

27.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1882 ст.

Отец: Полковников Николай Михайлов

Мать: Полковникова (Балашева) Екатерина Иванова

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
15.11.1882 ст.
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Иерусалимская церковь села Воспушка. восприемник - проживающий в деревне Стениной солдатский сын Александр Павлов
Бракосочетание
12.01.1903 ст.

Жена: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Иерусалимская церковь села Воспушка. Поручители по жениху: «сельца Рождества крестьяне Иаков Андреев Гусаров и Василий Иоаннов Гусаров»; по невесте: «сельца Рождества крестьяне: Никита Иоаннов Максим... Показать все
Рождение ребёнка
1904

Сын: Полковников Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Полковников Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Полковников Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.12.1915 ст.

Дочь: Кулакова (Полковникова) Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Полковников Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.03.1926

Сын: Полковников Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
27.01.1946
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.