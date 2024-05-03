Полковников Матвей Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1882 ст.
Дата смерти27.01.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1882 ст.
Крещение
15.11.1882 ст.
Иерусалимская церковь села Воспушка. восприемник - проживающий в деревне Стениной солдатский сын Александр Павлов
Бракосочетание
12.01.1903 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Иерусалимская церковь села Воспушка. Поручители по жениху: «сельца Рождества крестьяне Иаков Андреев Гусаров и Василий Иоаннов Гусаров»; по невесте: «сельца Рождества крестьяне: Никита Иоаннов Максим... Показать все
Рождение ребёнка
1904
Сын: Полковников Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1909
Сын: Полковников Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Полковников Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
29.12.1915 ст.
Дочь: Кулакова (Полковникова) Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Полковников Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
31.03.1926
Сын: Полковников Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна
Смерть
27.01.1946