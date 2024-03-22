Кулакова (Полковникова) Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1915 ст.
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1915 ст.
Крещение
30.12.1915 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Иерусалимская церковь Восприемники: «Владимирской губернии того же уезда Петроковской волости деревни Подвязья крестьянская жена Евфросиния Павлова Тимофеева».
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаков Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Кулаков Иван
Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва