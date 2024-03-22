Кулакова (Полковникова) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Полковникова) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

29.12.1915 ст.

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1915 ст.

Отец: Полковников Матвей Николаевич

Мать: Полковникова Мария Павловна

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
30.12.1915 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Иерусалимская церковь Восприемники: «Владимирской губернии того же уезда Петроковской волости деревни Подвязья крестьянская жена Евфросиния Павлова Тимофеева».
Рождение ребёнка
13.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Кулаков Иван

Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва
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