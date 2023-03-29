Полковникова (Максимова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полковникова (Максимова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Полковников Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Полковников Матвей Николаевич

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кулакова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Полковников Матвей Николаевич

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.03.1926

Сын: Полковников Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Полковников Матвей Николаевич

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полковников Матвей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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