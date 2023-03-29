Полковникова (Максимова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Полковников Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Полковников Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кулакова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Полковников Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.1926
Сын: Полковников Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Полковников Матвей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно