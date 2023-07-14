Бешенов Павел Димитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бешенов Димитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1884
Дочь: Полковникова Мария Павловна
Мать ребёнка: Бешенова Устинья Симеонова
кр. мать сельца Рождества крестьянская девица Васса Димитриева
Место жительства
1884 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Ефросинья Павлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно