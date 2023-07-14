Бешенов Павел Димитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенов Павел Димитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешенов Димитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1884

Дочь: Полковникова Мария Павловна

Мать ребёнка: Бешенова Устинья Симеонова

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
кр. мать сельца Рождества крестьянская девица Васса Димитриева
Место жительства
1884 ст.
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Ефросинья Павлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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