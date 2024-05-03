Полковников Петр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1909
Дата смерти22.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1909
Крещение
11.01.1909 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Иерусалимская церковь села Воспушка восприемник «сельца Рождества крестьянский сын Андрей Антониев Абрамов».
Бракосочетание
30.12.1933
Рождение ребёнка
29.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полковникова (Еремеева) Анна Васильевна
Смерть
22.11.1973