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Полковников Петр Матвеевич

Место рождения

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.01.1909

Дата смерти

22.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1909

Отец: Полковников Матвей Николаевич

Мать: Полковникова (Бешенова) Мария Павловна

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
11.01.1909 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Иерусалимская церковь села Воспушка восприемник «сельца Рождества крестьянский сын Андрей Антониев Абрамов».
Бракосочетание
30.12.1933

Жена: Полковникова (Еремеева) Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полковникова (Еремеева) Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.11.1973
Москва, город федерального значения Москва

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