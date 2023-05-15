Полковникова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1880
Рождение ребёнка
14.11.1882 ст.
Сын: Полковников Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Полковников Николай Михайлов
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно