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Полковникова Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1880

Муж: Полковников Николай Михайлов

Рождение ребёнка
14.11.1882 ст.

Сын: Полковников Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Полковников Николай Михайлов

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно