Кокорин Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кокорин Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Кокорина Мария Софронтиева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шихова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Кокорина Мария Софронтиева
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кокорин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Кокорина Мария Софронтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770