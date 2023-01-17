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Кокорин Григорий Максимович

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Место рождения

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Кокорин Максим Григорьевич

Мать: Кокорина Катерина Киприянова

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кокорин Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Кокорина Мария Софронтиева

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шихова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Софронтиева

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1750

Сын: Кокорин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Кокорина Мария Софронтиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Мария Софронтиева

Место жительства
Неизвестно
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1770
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