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Кокорин Максим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Кокорин Григорий Агафонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Кокорин Лука Максимович

Мать ребёнка: Кокорина Катерина Киприянова

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Кокорина Катерина Киприянова

Рождение ребёнка
1720

Сын: Кокорин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Кокорина Катерина Киприянова

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Катерина Киприянова

Место жительства
Неизвестно
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1744
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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