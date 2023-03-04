Кокорин Максим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Кокорин Григорий Агафонов
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Кокорина Катерина Киприянова
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Кокорина Катерина Киприянова
Рождение ребёнка
1720
Сын: Кокорин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Кокорина Катерина Киприянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1744