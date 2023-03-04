Кокорина Мария Софронтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Мария Софронтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кокорин Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Максимович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шихова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Максимович

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1750

Сын: Кокорин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Григорий Максимович

Смерть
После 1770
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