Кокорина Мария Софронтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кокорин Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Максимович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шихова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Максимович
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кокорин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1770