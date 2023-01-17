Шихова (Кокорина) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кокорина) Вера Григорьевна

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Место рождения

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Кокорин Григорий Максимович

Мать: Кокорина Мария Софронтиева

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Бакулина Домна Минеевна

Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мария Минеевна

Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шихов Семён Минеевич

Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Миня Филиппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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