Шихова (Кокорина) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Бакулина Домна Минеевна
Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мария Минеевна
Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шихов Семён Минеевич
Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764