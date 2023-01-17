Кокорина Катерина Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Кокорин Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Кокорин Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1720
Сын: Кокорин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Кокорин Максим Григорьевич
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710