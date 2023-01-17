Кокорина Катерина Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Катерина Киприянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Кокорин Лука Максимович

Отец ребёнка: Кокорин Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Кокорин Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Кокорин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Кокорин Максим Григорьевич

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Максим Григорьевич

Смерть
После 1710
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