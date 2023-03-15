Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна
Место рожденияс.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Дата рождения28.12.1894
Дата смерти06.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1894
Отец: Ящишин Иван
Мать: Ящишина Пракседа
Рождение ребёнка
18.02.1922
Дочь: Горынцева (Гловацкая) Станислава Станиславовна
Отец ребёнка: Гловацкий Станислав Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1924
Дочь: (Главацкая) Климентина Станиславовна
Отец ребёнка: Гловацкий Станислав Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1927
Дочь: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна
Отец ребёнка: Гловацкий Станислав Иванович
Смерть
06.08.1976