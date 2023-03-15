Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна

Место рождения

с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область

Дата рождения

28.12.1894

Дата смерти

06.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1894

Отец: Ящишин Иван

Мать: Ящишина Пракседа

Рождение ребёнка
18.02.1922

Дочь: Горынцева (Гловацкая) Станислава Станиславовна

Отец ребёнка: Гловацкий Станислав Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1924

Дочь: (Главацкая) Климентина Станиславовна

Отец ребёнка: Гловацкий Станислав Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1927

Дочь: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна

Отец ребёнка: Гловацкий Станислав Иванович

Смерть
06.08.1976

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