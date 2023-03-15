Гловацкий Станислав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1885
Дата смерти23.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885
Отец: Гловацкий Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.02.1922
Дочь: Горынцева (Гловацкая) Станислава Станиславовна
Мать ребёнка: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1924
Дочь: (Главацкая) Климентина Станиславовна
Мать ребёнка: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1927
Дочь: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна
Мать ребёнка: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна
Смерть
23.01.1941
Причина смерти: Болезнь