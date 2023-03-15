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Гловацкий Станислав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1885

Дата смерти

23.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885

Отец: Гловацкий Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.02.1922

Дочь: Горынцева (Гловацкая) Станислава Станиславовна

Мать ребёнка: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1924

Дочь: (Главацкая) Климентина Станиславовна

Мать ребёнка: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1927

Дочь: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна

Мать ребёнка: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна

Смерть
23.01.1941
Причина смерти: Болезнь

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