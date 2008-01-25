Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна
Место рожденияс.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Дата рождения07.04.1927
Дата смерти25.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.2008