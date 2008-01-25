Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолос (Главацкая) Каролина Станиславовна

Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна

Место рождения

с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область

Дата рождения

07.04.1927

Дата смерти

25.01.2008

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927

Отец: Гловацкий Станислав Иванович

Мать: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.