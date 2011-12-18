(Главацкая) Климентина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Главацкая) Климентина Станиславовна

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Место рождения

с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область

Дата рождения

17.02.1924

Дата смерти

18.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1924

Отец: Гловацкий Станислав Иванович

Мать: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.02.1949

Дочь: Халатова (Горынцева) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Горынцев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.09.1951

Сын: Горынцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Горынцев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горынцев Василий Дмитриевич

Смерть
18.12.2011

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