(Главацкая) Климентина Станиславовна
Место рожденияс.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Дата рождения17.02.1924
Дата смерти18.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1949
Дочь: Халатова (Горынцева) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Горынцев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.09.1951
Сын: Горынцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Горынцев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горынцев Василий Дмитриевич
Смерть
18.12.2011