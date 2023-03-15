Горынцев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1951
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951
Рождение ребёнка
17.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности