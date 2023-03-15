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Горынцев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951

Отец: Горынцев Василий Дмитриевич

Мать: Климентина Станиславовна

Рождение ребёнка
17.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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