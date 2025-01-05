Горынцева Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.?
Дочь: (Горынцева) Инна Александровна
Отец ребёнка: Горынцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1975
Сын: Горынцев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Горынцев Александр Васильевич