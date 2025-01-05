Горынцева Людмила Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горынцева Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
13.07.?

Дочь: (Горынцева) Инна Александровна

Отец ребёнка: Горынцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1975

Сын: Горынцев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Горынцев Александр Васильевич

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