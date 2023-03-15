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Горынцев Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горынцев Дмитрий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Главацкая) Климентина Станиславовна

Рождение ребёнка
21.02.1949

Дочь: Халатова (Горынцева) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: (Главацкая) Климентина Станиславовна

Рождение ребёнка
06.09.1951

Сын: Горынцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: (Главацкая) Климентина Станиславовна

Рождение ребёнка
02.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Главацкая) Климентина Станиславовна

Смерть
?.11.1983

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