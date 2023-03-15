Горынцев Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горынцев Дмитрий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1949
Дочь: Халатова (Горынцева) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: (Главацкая) Климентина Станиславовна
Рождение ребёнка
06.09.1951
Сын: Горынцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: (Главацкая) Климентина Станиславовна
Рождение ребёнка
02.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Главацкая) Климентина Станиславовна
Смерть
?.11.1983