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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолина (Горынцева) Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий

Рождение ребёнка
1921

Сын: Горынцев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий

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