Горынцев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горынцев Дмитрий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынцева (Ульяновская) Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
17.09.1951

Дочь: Дедюкова (Горынцева) Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Горынцева (Ульяновская) Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
15.02.1953

Дочь: Мальцева (Горынцева) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Горынцева (Ульяновская) Зинаида Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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