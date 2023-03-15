Горынцев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горынцев Дмитрий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1951
Дочь: Дедюкова (Горынцева) Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Горынцева (Ульяновская) Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
15.02.1953
Дочь: Мальцева (Горынцева) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Горынцева (Ульяновская) Зинаида Яковлевна
Смерть
Неизвестно