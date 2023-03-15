Горынцева (Ульяновская) Зинаида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева (Ульяновская) Зинаида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.09.1951

Дочь: Дедюкова (Горынцева) Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Горынцев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.02.1953

Дочь: Мальцева (Горынцева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Горынцев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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