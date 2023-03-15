Горынцева (Ульяновская) Зинаида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1951
Дочь: Дедюкова (Горынцева) Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Горынцев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.02.1953
Дочь: Мальцева (Горынцева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Горынцев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно