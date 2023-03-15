Горынцев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горынцев Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапунова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Горынцева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горынцев Иван Александрович
Мать ребёнка: Горынцева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горынцева Анна
Смерть
Неизвестно