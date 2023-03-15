Горынцев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горынцев Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапунова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Горынцева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Иван Александрович

Мать ребёнка: Горынцева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынцева Анна

Смерть
Неизвестно
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