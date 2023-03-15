Ящишин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ящишин Иван
Мать ребёнка: Ящишина Пракседа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деренёвская (Ящишина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ящишина Пракседа
Рождение ребёнка
28.12.1894
Дочь: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна
Мать ребёнка: Ящишина Пракседа
Смерть
Неизвестно