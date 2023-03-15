Ящишин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ящишин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ящишин Иван

Мать ребёнка: Ящишина Пракседа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деренёвская (Ящишина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ящишина Пракседа

Рождение ребёнка
28.12.1894

Дочь: Гловацкая (Ящишина) Ядвига Ивановна

Мать ребёнка: Ящишина Пракседа

Смерть
Неизвестно

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