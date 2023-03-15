Ящишина Пракседа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ящишина Пракседа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1894

Дочь: Гловацкая Ядвига Ивановна

Отец ребёнка: Ящишин Иван

с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ящишин Иван

Отец ребёнка: Ящишин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деренёвская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ящишин Иван

Смерть
Неизвестно