Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1847

Муж: Комаров Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение
1927

Отец: Суворов Григорий Иванович

Мать: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
1957

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