Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1847
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич
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Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич
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Смерть
1957