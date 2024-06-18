Суворов Григорий Иванович 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суворов Григорий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Суворов Иван

Мать: Суворова Лукерья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Суворов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Суворов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Суворов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Суворов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

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Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1943

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