Суворов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Суворов Иван
Мать: Суворова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Суворов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Суворов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Суворов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Суворов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворова (Шевелина) Софья Ивановна
Смерть
1943