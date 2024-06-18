Суворова (Шевелина) Софья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Суворов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Суворов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Суворов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Суворов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович
Смерть
1989