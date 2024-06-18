Суворова (Шевелина) Софья Ивановна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суворова (Шевелина) Софья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шевелин Иван Егорович

Мать: Шевелина (Конюхова) Анна Сергеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Суворов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Суворов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Суворов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Суворов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1989
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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