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Комаров Иван Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1847

Жена: Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение
1910

Отец: Комаров Григорий Павлович

Мать: Комарова Анна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
1983
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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