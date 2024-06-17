Комаров Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1847
Рождение
1910
Со слов
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна
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Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Елизавета Григорьевна
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Смерть
1983