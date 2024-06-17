Комаров Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Григорий Павлович

Комаров Григорий Павлович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Комаров Павел Иванович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Бракосочетание
Около 1897

Жена: Комарова Анна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
1898

Сын: Комаров Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Комаров Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Комаров Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Комарова) Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
1910

Сын: Комаров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Смерть
1965
Со слов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.