Комаров Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Комаров Павел Иванович
Мать: не указана
Со слов
Бракосочетание
Около 1897
Жена: Комарова Анна Дмитриевна
Со слов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Комаров Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Комаров Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Комаров Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Комарова) Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна
Со слов
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Комарова Анна Дмитриевна
Со слов
Смерть
1965
Со слов