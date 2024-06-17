Комаров Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
ГАСО, 179-1-213-140об
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Комарова) Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Со слов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Венедикт Павлович
Мать ребёнка: не указана
Со слов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Комаров Григорий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Со слов
Смерть
Неизвестно