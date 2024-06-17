Комаров Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Павел Иванович

Комаров Павел Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Комаров Иван Григорьевич

Мать: Комарова (Шевелина) Татьяна Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-140об
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Комарова) Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Венедикт Павлович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
1872

Сын: Комаров Григорий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.