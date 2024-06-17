Комарова (Шевелина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Шевелина) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шевелин Дмитрий Степанович

Мать: Шевелина Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-57л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 85л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Комарова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 85л
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: (Комарова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 85л
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Комарова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-141л
Рождение ребёнка
1846

Сын: Комаров Павел Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-140об
Смерть
Неизвестно

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