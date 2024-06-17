Комарова (Шевелина) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
ГАСО, 24-25-330-57л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 85л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Комарова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич
ГАСО, рев1834, 85л
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: (Комарова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич
ГАСО, рев1834, 85л
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Комарова) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-141л
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Комаров Иван Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-140об
Смерть
Неизвестно