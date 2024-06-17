Комарова Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1897
Со слов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Комаров Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Комаров Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Комаров Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Комарова) Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович
Со слов
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович
Со слов
Смерть
Неизвестно