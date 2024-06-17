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Комарова Анна Дмитриевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1897

Муж: Комаров Григорий Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
1898

Сын: Комаров Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Комаров Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Комаров Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Комарова) Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
1910

Сын: Комаров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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