Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Из купцов. Раскулачен в 1928 году
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Комарова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Со слов
Смерть
Неизвестно

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