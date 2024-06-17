Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Из купцов. Раскулачен в 1928 году
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: не указана
Со слов
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Комарова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: не указана
Со слов
Смерть
Неизвестно