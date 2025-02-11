Муранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Муранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Шмелёв Исакий Зиновьевич1831 г.р.
Мать
Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна1834 г.р.
Супруги
Муранов Василий Ефимович1851 г.р.
Дети
Муранов Стефан Васильевич23.03.1884 г.р.
Шапошникова (Муранова) Марфа Васильевна06.07.1886 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Шмелёв Исакий Зиновьевич

Мать: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.03.1884

Сын: Муранов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
06.07.1886

Дочь: Шапошникова (Муранова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.04.1888

Сын: Муранов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.06.1889

Дочь: (Муранова) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
11.09.1891

Муж: Муранов Василий Ефимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.02.1892

Сын: Муранов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.03.1894

Дочь: (Муранова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
26.03.1896

Дочь: (Муранова) Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.10.1897

Дочь: (Муранова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.05.1901

Дочь: (Муранова) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.08.1902

Сын: Муранов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.