Муранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна
женский, родилась 1853, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецШмелёв Исакий Зиновьевич1831 г.р.
МатьШмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна1834 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Муранов Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Дочь: Шапошникова (Муранова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Сын: Муранов Никита Васильевич
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Дочь: (Муранова) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Дочь: (Муранова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Дочь: (Муранова) Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Дочь: (Муранова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Дочь: (Муранова) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович