Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кашин Фёдор Васильевич

Мать: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.?.1852

Муж: Шмелёв Исакий Зиновьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шмелёв Ефим Исакиевич

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Муранова Варвара Исакиевна

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1856

Сын: Шмелёв Трофим Исакиевич

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1858

Дочь: Ксения Исакиевна

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1863

Дочь: Агриппина Исакиевна

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1864

Дочь: Марфа Исакиевна

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close