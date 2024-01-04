Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кашин Фёдор Васильевич
Бракосочетание
04.?.1852
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Муранова Варвара Исакиевна
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич
Рождение ребёнка
01.07.1856
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич
Рождение ребёнка
21.01.1858
Дочь: Ксения Исакиевна
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич
Рождение ребёнка
22.06.1863
Дочь: Агриппина Исакиевна
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич
Рождение ребёнка
28.06.1864
Дочь: Марфа Исакиевна
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Зиновьевич
Смерть
Неизвестно