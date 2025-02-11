Шмелёв Исакий Зиновьевич
мужской, родился 1831, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецШмелёв Зиновий Корнилович1791 г.р.
МатьШмелёва Фёкла Агафоновна1803 г.р.
Супруги
Дети
Муранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна1853 г.р.
Шмелёв Ефим Исакиевич1853 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
04.11.1852
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Муранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна
Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.07.1856
Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.01.1858
Дочь: (Шмелёва) Ксения Исакиевна
Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.06.1863
Дочь: (Шмелёва) Агриппина Исакиевна
Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.06.1864
Дочь: (Шмелёва) Марфа Исакиевна
Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно