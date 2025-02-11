Шмелёв Исакий Зиновьевич 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёв Исакий Зиновьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Шмелёв Зиновий Корнилович1791 г.р.
Мать
Шмелёва Фёкла Агафоновна1803 г.р.
Супруги
Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна1834 г.р.
Дети
Муранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна1853 г.р.
Шмелёв Ефим Исакиевич1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Шмелёв Зиновий Корнилович

Мать: Шмелёва Фёкла Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
04.11.1852

Жена: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Шмелёв Ефим Исакиевич

Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Муранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна

Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.07.1856

Сын: Шмелёв Трофим Исакиевич

Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.01.1858

Дочь: (Шмелёва) Ксения Исакиевна

Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
22.06.1863

Дочь: (Шмелёва) Агриппина Исакиевна

Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
28.06.1864

Дочь: (Шмелёва) Марфа Исакиевна

Мать ребёнка: Шмелёва (Кашина) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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