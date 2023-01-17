Шмелёв Зиновий Корнилович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти10.01.1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Шмелёв Корнил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шмелёв Артемий Зиновьевич
Мать ребёнка: Шмелёва Фёкла Агафоновна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Шмелёва Фёкла Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмелёва Фёкла Агафоновна
Смерть
10.01.1869