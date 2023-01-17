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Шмелёв Зиновий Корнилович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

10.01.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Шмелёв Корнил

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шмелёв Артемий Зиновьевич

Мать ребёнка: Шмелёва Фёкла Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шмелёв Исакий Зиновьевич

Мать ребёнка: Шмелёва Фёкла Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва Фёкла Агафоновна

Смерть
10.01.1869
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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