(Муранова) Акилина Васильевна
женский, родилась 07.06.1889, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 04.04.1893, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецМуранов Василий Ефимович1851 г.р.
МатьМуранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна1853 г.р.
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Рождение
07.06.1889
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.04.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область