(Муранова) Матрёна Васильевна
женский, родилась 26.03.1896, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 10.08.1896, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецМуранов Василий Ефимович1851 г.р.
МатьМуранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна1853 г.р.
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Рождение
26.03.1896
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.08.1896
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область