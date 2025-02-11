(Муранова) Матрёна Васильевна 26.03.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

(Муранова) Матрёна Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 26.03.1896, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 10.08.1896, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Муранов Василий Ефимович1851 г.р.
Мать
Муранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1896

Отец: Муранов Василий Ефимович

Мать: Муранова (Шмелёва) Варвара Исакиевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
10.08.1896
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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